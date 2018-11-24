В Сети высмеяли Порошенко за ошибку в слове «гибридный»

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Петра Порошенко за то, что он опубликовал в своем микроблоге пост с ошибкой в слове «гибридная».

​«Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной», — написал украинский политик.

Этот пост с ошибкой до сих пор опубликован в Twitter президента, чем и воспользовались комментаторы. Некоторые из них призвали Порошенко заставлять его пресс-службу проверять тексты перед публикацией.

«Не пятая колонна, а сто пятая колонна помощи от России пришла на Донбасс, пока Вы там гидрарируете...», — отметил пользователь с ником @ muvfL13ZwgGpmeR.

«Дед нажрался, все прячьтесь!», — шутит @ 14Volodymyr88.

«Отдыхать на Мальдивах во время войны в своей стране, это гидридно?» — намекнула Marina Vikto.



«Гидридная? Может хлоридная? Или гидратная?», — спрашивает @Slovianin1.

«Гидридные, говоришь? Ну, где и гидра сидит в Киеве, всем известно», — предположил @donetskXXI.

«Вам больше понятна гибридная коррупция», — заметил @OlegPanfilov7.

Порошенко уже не в первый раз попадает в неловкую ситуацию. Так, в конце августа появилось видео, как он пришел в квартиру к одной из жительниц подконтрольной Киеву Авдеевки в Донецкой области. У женщины на холодильнике красовался магнит с изображением флага РФ и фото внука в фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».