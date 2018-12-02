Захарова ответила на обвинения Порошенко в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 декабря ответила на заявление президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Москву в намерении захватить города Бердянск и Мариуполь.

В своем аккаунте в Facebook она написала, что после этих слов украинского лидера можно с уверенностью говорить, что именно Россия защищает европейскую цивилизацию от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом».

Таким образом дипломат перефразировала слова Порошенко, сказанные им в 2016 году. Он тогда отметил, что украинцы находятся на передовой защиты европейской цивилизации.

«Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом», — указала Захарова.

Также она упомянула заявление бывшего главы МИД Германии Зигмара Габриэля, который обвинил Киев в попытке втянуть немцев в войну против России.

Ранее 2 декабря Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Помимо этого, он призвал власти Германии увеличить военное присутствие в Черном море.

Отношения Киева и Москвы значительно обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

На фоне этого инцидента президент Украины объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней, до 26 декабря. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.