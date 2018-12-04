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Украинский министр заявил о «частичной разблокировке» портов на Азове

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Фото: wikipedia.org
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Российские власти «частично разблокировали» порты Украины в Азовском море, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом говорится 4 декабря на сайте ведомства.

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Он уточнил, что Москва «частично разблокировала» порты Бердянск и Мариуполь, отметив, что суда заходят в порты через Керченский пролив.

«Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — цитирует его «Газета.ру».

Входа в Азовское море в настоящее время ожидают 17 украинских судов, к выходу готовится еще одно.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

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