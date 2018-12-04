Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с предложением ввести новые санкции против российских граждан в связи с конфликтом в Керченском проливе.

По его словам, необходимо обратиться к Совету национальной безопасности страны и ввести санкции против физических и юридических мер, а также заблокировать российские активы на территории Украины, пишет РБК.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Москва назвала действия Киева провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

3 декабря сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.