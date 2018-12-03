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Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи

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Задержанные после провокации в Черном море корабли Военно-морских сил Украины не покидали порта Керчи, сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах Республики Крым.

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«Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки», — рассказал собеседник.

25 ноября корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу», «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Совфеде заявили, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

3 декабря украинские СМИ сообщили, что два украинских катера, участвовавшие в провокации, якобы были отбуксированы из порта Керчи в неизвестном направлении.

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