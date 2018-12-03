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В Госдуме и Совфеде объяснили грядущими выборами проведение на Украине военных учений

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Фото: president.gov.ua
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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Андрей Козенко в беседе с «Известиями» объяснили, что означают для России анонсированные президентом Украины Петром Порошенко военные учения на границе с РФ.

Порошенко 3 декабря заявил, что в рамках военного положения на Украине будет проведена передислокация подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией. Он также анонсировал учения в приграничных областях страны.

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«Порошенко банально предсказуем. Эскалация напряжения на украинском внешнеполитическом направлении будет возрастать. Предвыборная агония Порошенко достигнет своего пика к марту 2019 года», — считает сенатор Ковитиди.

Недовольство результатами управления страной Порошенко и его команды стремительно возрастает как внутри страны, так и за пределами Украины, убеждена член Совета Федерации. 

«Решения, принимаемые им и его режимом, обусловлены уже не только стремлением сохранить власть, денежные и имущественные активы, но и боязнью физической расправы за неисполнение принятых экономических обязательств. После украинской провокации военного конфликта в Керченском проливе Россия больше не видит в действующем украинском режиме стороны для эффективного политического диалога», — подчеркнула политик.

Она отметила, что Порошенко стал «политическим банкротом», для которого военный конфликт единственный способ оттянуть неминуемую политическую ответственность перед народом Украины.

С Ольгой Ковитиди солидарен депутат Госдумы Андрей Козенко, который считает, что с приближением даты президентских выборов на Украине количество разного рода провокаций будет расти, потому что только с их помощью Порошенко держится у власти и «отбивает» американские деньги.

«Военные учения и так худо-бедно проводятся Украиной. Подобное публичное анонсирование рассчитано уж точно не на Россию — очевидно, что такими мероприятиями нас не испугать. Основная аудитория — жители Украины, которые и так запуганы параноидальными фантазиями Порошенко, а также западные «партнеры», перед которыми каким-то образом нужно аргументировать введение военного положения», — заявил парламентарий.

С конца ноября отношения между Москвой и Киевом обострились. 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

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