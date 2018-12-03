В Госдуме оценили риски от разрыва договора о дружбе с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с «Известиями», к каким последствиям приведет разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее, 3 декабря, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложение расторгнуть этот договор. Отмечается, что законопроект определен украинским лидером как неотложный.

«Разрыв Большого договора, без сомнения, влечет за собой слишком много скрытых рисков — например, аннулирование договора об Азовском море, которое определяет его статус как внутреннего моря. И теперь есть риски, что отмена этого статуса повлечет за собой рост эскалации в регионе», — заявил депутат.

При этом самый главный итог разрыва договора — это утрата последней юридической зацепки между Украиной и Крымом, считает парламентарий. По его словам официальный Киев сам неоднократно апеллировал к пунктам этого соглашения, где идет речь о нерушимости и взаимном уважении границ.

«Сам факт дружбы и сотрудничества с правящим киевским режимом был похоронен еще весной 2014 года. А после трех блокад полуострова на договоре даже поставили надгробие. Поэтому сегодняшний популистский демарш Порошенко не что иное, как вставить свои «пять копеек» в некролог», — заключил политик.

Отношения Москвы и Киева обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.