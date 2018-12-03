Порошенко внес в раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложение расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом 3 ноября сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что законопроект определен украинским лидером как неотложный.

Ранее в этот же день сообщалось, что Порошенко решил провести военные учения в областях, где объявлено военное положение, а также сообщил о переброске военных подразделений для усиления охраны государственной границы с Россией.

Отношения Москвы и Киева обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.