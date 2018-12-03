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Порошенко перебросит войска к границе с Россией

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Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией в связи с введением военного положения на Украине. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает канал «112 Украина».

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», — сказал он.

Верховная рада неделю назад одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины на тридцать дней, напоминает телеканал «Звезда». Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Отношения Москвы и Киева обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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