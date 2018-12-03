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Украина отказала во въезде более 200 прилетевшим из Минска россиянам

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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Украина не пустила на свою территорию более 200 россиян, прилетевших в страну из Минска. За неделю отказ во въезде получили около 190 держателей российского паспорта, прилетевших на Украину из Белоруссии.

Как 3 декабря рассказал «Интерфакс–Запад» официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, всего с понедельника не пропустили 228 россиян, следовавших транзитом из Белоруссии. 

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В наземном сообщении отказы не носят массовый характер, уточнил он.

Поток россиян, приезжающих на Украину, снизился в два раза, сообщила ранее в понедельник Государственная пограничная служба страны. 

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские военные и суда задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. 30 ноября украинская погранслужба сообщила о введении запрета на въезд в страну российским мужчинам, в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

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