На Украине сообщили о снижении числа приезжающих россиян

Поток россиян, приезжающих на Украину, снизился в два раза, сообщила Государственная пограничная служба страны. По данным ведомства, это произошло в течение выходных дней.

Как рассказал 3 декабря пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко телеканалу «112 Украина», две недели назад на Украину въезжало от 2,5 тыс. до 3 тыс. россиян. Теперь поток «достигает ориентировочно 1,3–1,5 тыс. человек», отмечает RT.

За последние сутки пограничники не пустили на Украину более 50 граждан России, «они не смогли подтвердить цель своей поездки».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские военные и суда задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.

30 ноября украинская погранслужба сообщила о введении запрета на въезд в страну российским мужчинам, в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок. По словам президента Украины Петра Порошенко, меры принимаются, чтобы «не дать россиянам осуществить операции, которые они планировали еще с 2014 года».

Ограничения будут действовать до 26 декабря — даты окончания военного положения на Украине.