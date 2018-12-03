В раду внесен законопроект о местных выборах в период военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения, который позволит провести местные выборы, назначенные на 23 декабря.

Об этом сообщила постоянный представитель украинского президента в раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета парламента 3 декабря.

Ранее в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что именно парламент должен «развязать» проблему с проведением выборов в 40 созданных объединенных территориальных общинах, где выборы под угрозой из-за введения военного положения.

Он также выразил надежду, что закон будет принят в четверг, 6 декабря, сообщает агентство «Интерфакс».

Военное положение было введено Киевом 26 ноября после инцидента в Черном море, когда три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

В 10 областях, где объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов, оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы.

Позже, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко обвинил российские власти в намерении захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

Заявления украинского лидера высмеяли в соцсетях.