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Песков опроверг слова Киева о проблемах прохода судов в Мариуполь и Бердянск

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Заявления Киева о том, что Москва препятствует проходу украинских кораблей в порты Мариуполя и Бердянска, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря.

«Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь. Никаких ограничений нет. Там идет достаточно интенсивная международная навигация», — заявил Песков.

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По словам пресс-секретаря российского лидера, иногда движение приостанавливается «для обеспечения безопасности» — из-за шквалистого ветра или сильного течения, однако это «общемировая практика».

В желании захватить украинские города Бердянск и Мариуполь Россию обвинил президент Украины Петр Порошенко 2 декабря. По его словам, Москва хочет получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

В связи с этим Порошенко обратился к властям Германии с просьбой увеличить военное присутствие в Черном море.

В ответ на подобные заявления представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее в Берлине обвиняли Киев в попытке втянуть немцев в войну против России.

Заявления украинского лидера высмеяли и пользователи Сети.

Отношения Украины и России значительно обострились после вторжения трех кораблей ВМС Украины в исторические территориальные воды России в Черном море 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

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