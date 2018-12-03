Песков опроверг слова Киева о проблемах прохода судов в Мариуполь и Бердянск

Заявления Киева о том, что Москва препятствует проходу украинских кораблей в порты Мариуполя и Бердянска, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря.

«Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь. Никаких ограничений нет. Там идет достаточно интенсивная международная навигация», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, иногда движение приостанавливается «для обеспечения безопасности» — из-за шквалистого ветра или сильного течения, однако это «общемировая практика».

В желании захватить украинские города Бердянск и Мариуполь Россию обвинил президент Украины Петр Порошенко 2 декабря. По его словам, Москва хочет получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

В связи с этим Порошенко обратился к властям Германии с просьбой увеличить военное присутствие в Черном море.

В ответ на подобные заявления представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее в Берлине обвиняли Киев в попытке втянуть немцев в войну против России.

Заявления украинского лидера высмеяли и пользователи Сети.

Отношения Украины и России значительно обострились после вторжения трех кораблей ВМС Украины в исторические территориальные воды России в Черном море 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.