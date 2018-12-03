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В Кремле ответили на слова Порошенко о планах РФ по захвату городов Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что РФ якобы планирует оккупировать украинские города Бердянск и Мариуполь.

«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка провоцировать напряженность», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко.

По мнению Пескова, подобные попытки будут продолжаться по мере приближения президентских выборов на Украине. «Россия никакие коридоры никуда не прокладывала. Это абсолютно беспочвенное заявление», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне, 2 декабря, Порошенко в интервью немецкой Funke Media Group заявил, что Москва якобы пытается получить наземный коридор из Донбасса в Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Отношения Киева и Москвы значительно обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу. Украинские моряки были задержаны, а позже арестованы до 25 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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