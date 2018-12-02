Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские власти планируют захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. По его словам, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию».

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал президент Украины в интервью Funke Media Group, выдержки из которого приводятся на сайте украинского лидера.



29 ноября в интервью Bild, опубликованном на сайте президента Украины, Порошенко заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, а в Киеве видят признаки подготовки российского наземного вторжения.

Реакция России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал абсурдом слова украинского президента о желании России захватывать города.

«Это все абсурд, чистая ложь и обман. Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете», — цитирует депутата «РИА Новости».

Он отметил, что Россию пытаются обвинить «во всех немыслимых бедах, при этом, не предоставляя никакие подтверждающие факты». Шеремет добавил, что на самом деле Москва никогда не претендовала на чужие территории, но и свои земли не отдаст.

«Порошенко пора прекратить обвинять Россию в собственных неудачах внутри страны, которые привели к негодованию и протестным настроениям со стороны украинского народа», — заключил депутат.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

26 ноября в некоторых областях Украины, в основном граничащих с РФ, было введено военное положение, предусматривающее ограничение некоторых конституционных прав граждан. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.