В МИДе объяснили слова Путина об украинцах добрыми намерениями

Заявление президента Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в России, а также упрощении процедуры получения ими гражданства говорит о добрых намерениях. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Этo просто показывает добрые намерения Рoccии пo отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — сказал Карасин «РИА Новости».

Он также отметил, что речь идет о том, чтобы облегчить саму процедуру оформления необходимых документов, чтобы людям было проще получить разрешение на временное проживание, а «потом перейти в гражданство».

2 декабря Путин пообещал не вводить никаких ограничений против граждан Украины и даже облегчить им получение российского гражданства. Таким образом он ответил на то, что с 30 ноября госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.