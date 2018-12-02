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Сенатор назвал Порошенко фантазером после слов о планах РФ по захвату городов

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Фото: Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал фантазером президента Украины Петра Порошенко, заявившего о том, что Россия якобы намерена захватить два украинских города.

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«Президент на Украине оказался очень лживым, фантазер и выдумщик. Он выдумывает и сам верит потом», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По словам Цекова, Порошенко «нагнетает страсти», чтобы оправдать и сохранить введенное им ранее военное положение. Кроме того, как считает сенатор, таким образом украинский лидер желает получить основания «сдвинуть проведение в стране президентских выборов».

«Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя и лживого человека, человека, который нанес большой урон украинскому государству», — подчеркнул Цеков.

Сенатор также выразил сожаление, что зачастую западные страны поддерживают абсурдные заявления главы украинского государства.

Ранее 2 декабря Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь (находятся на побережье Азовского моря), чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов.

Единственным доказательством подобных «планов» Порошенко назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе и были задержаны российскими пограничниками.

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