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Порошенко потребовал нарастить военное присутствие ФРГ в Черном море

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Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service
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Германия и ее союзники должны усилить военное присутствие в Черном море для сдерживания России, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group.

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«Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — цитирует Порошенко сайт президента Украины.

Также он подчеркнул, что международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Москву.

По его словам, в частности, необходимо остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», а также продумать новые санкции в отношении России.

«Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти», — заявил Порошенко.

Он также выразил убежденность, что именно на Украине «сейчас решается будущее свободного мира».

Ранее 2 декабря бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну. Так экс-министр прокомментировал провокацию Киева в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировал законное требование ФСБ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы. После этого Киев ввел на 30 дней военное положение в ряде украинских регионов, а также запретил россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд в республику.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия Украины являются спланированной провокацией и ознакомил с позицией Москвы по инциденту лидеров G20.

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