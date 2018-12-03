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Совет по обороне создали в Одессе

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Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin
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Власти Одессы создали Совет по обороне на период действия военного положения. Соответствующее распоряжение 3 декабря подписал мэр украинского города Геннадий Труханов.

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«В Одессе на период военного положения власти создали Совет обороны города с целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Совет по обороне Одессы возглавили мэр города и его заместители. Кроме того, в орган вошли представители ВМС Украины, оперативного командования Юг, ВВС страны, нацгвардии, нацполиции, СБУ, а также военных комиссариатов. Первое заседание совета должно пройти 3 декабря.

28 ноября Киев ввел военное положение в 10 областях Украины, оно будет действовать до 26 декабря. Такие меры украинское руководство объяснило арестом трех судов ВМС страны, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды близ Керченского пролива 25 ноября. В ФСБ отметили, что украинские корабли опасно маневрировали и не реагировали на требование пограничников остановиться. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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