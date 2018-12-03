Совфед готовит обращение к зарубежным партнерам в связи с провокациями Киева

Совет федерации готовит обращение к иностранным парламентам и международным организациям, в том числе к ОБСЕ, с призывом осудить действия Украины в Черном море и последующие шаги Киева, заявил глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

По его словам, инцидент в Керченском проливе, введение военного положения в ряде украинских областей и запрет на въезд в эту страну для россиян мужского пола обсуждались на заседании комитета с участием представителей российского МИДа и погранслужбы ФСБ 3 декабря.

Как отметил сенатор, присутствующие согласились с тем, что произошедшее в Черном море носило преднамеренный характер с украинской стороны, а ее действия оценили как преступные.

«Целью этой провокации было максимальное осложнение российско-украинских отношений и международной обстановки вокруг РФ в преддверии саммита G20 в Буэнос-Айресе, а также создание более благоприятных условий для ведения предстоящей избирательной кампании по выборам президента Украины», — цитирует Косачева «Интерфакс».

Кроме того, российские парламентарии обращают внимание на то, что ряд западных государств продолжают поощрять деструктивные и провокационные действия Украины, отмалчиваясь и потакая политике Киева. Ожидается, что обращение, которое подготовят по итогам встречи, будет рассмотрено уже 5 декабря.

Отношения Москвы и Киева обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны сроком на 30 дней.