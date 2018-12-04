Украинских военных попросили отключать геолокацию во время селфи

Командование сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ) попросило военных отключать геолокацию, перед тем как сделать селфи.

Обращение к военнослужащим было выпущено после того, как известный украинский журналист Майкл Щур выложил на своей странице в Facebook несколько снимков со сборов резервистов, а также из учебного центра сухопутных войск ВСУ.

«Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию», — цитирует сообщение командования ССО «РИА Новости».

Перед этим генштаб ВСУ также обратился с призывом к военным не проводить фото- и видеосъемку перемещения техники и учений.

В конце октября сообщалось, что российским военнослужащим законодательно запретят выкладывать в интернет информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Речь идет в том числе о фото, видео и геотегах в соцсетях. Нарушителей будут привлекать к ответственности.