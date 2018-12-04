Прямой эфир

Украинских военных попросили отключать геолокацию во время селфи

0
Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ) попросило военных отключать геолокацию, перед тем как сделать селфи.

Обращение к военнослужащим было выпущено после того, как известный украинский журналист Майкл Щур выложил на своей странице в Facebook несколько снимков со сборов резервистов, а также из учебного центра сухопутных войск ВСУ.

«Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию», — цитирует сообщение командования ССО «РИА Новости».

Перед этим генштаб ВСУ также обратился с призывом к военным не проводить фото- и видеосъемку перемещения техники и учений.

В конце октября сообщалось, что российским военнослужащим законодательно запретят выкладывать в интернет информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Речь идет в том числе о фото, видео и геотегах в соцсетях. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель против возвращения регулярных призывов в армию Германии
Срок обязательной военной службы продлен в ОАЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017