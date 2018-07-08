Срок обязательной военной службы продлен в ОАЭ
Верховное командование вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов продлило срок обязательной военной службы для выпускников средней школы на четыре месяца.
Как передает агентство WAM со ссылкой на заявление командования, теперь мужчины в возрасте от 18 до 30 лет обязаны пройти 16 месяцев военной службы. Руководство отметило положительные результаты введения обязательной службы и ее позитивное влияние на моральных облик призывников.
Обязательная военная служба для мужского населения ОАЭ от 18 до 30 лет была введена в 2014 году. Мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, а также женщины, могут пройти службу на добровольной основе.