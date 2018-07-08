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Срок обязательной военной службы продлен в ОАЭ

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Фото: Global Look Press/Mohamed Khidir
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Верховное командование вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов продлило срок обязательной военной службы для выпускников средней школы на четыре месяца.

Как передает агентство WAM со ссылкой на заявление командования, теперь мужчины в возрасте от 18 до 30 лет обязаны пройти 16 месяцев военной службы. Руководство отметило положительные результаты введения обязательной службы и ее позитивное влияние на моральных облик призывников.

Обязательная военная служба для мужского населения ОАЭ от 18 до 30 лет была введена в 2014 году. Мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, а также женщины, могут пройти службу на добровольной основе.

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