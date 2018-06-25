Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в городе-курорте Анапа инновационного военного технополиса «Эра».

Документ опубликовали в понедельник, 25 июня, на официальном портале правовой информации.

Решение о создании технополиса принято для создания инновационной инфраструктуры, а также формирования эффективной модели организации научных исследований для укрепления обороны страны.

Минобороны дано поручение разработать в трехмесячный срок проект положения о технополисе, общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса возложено на президента Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Предположительно, в технополисе развернут около 2 тыс. специализированных рабочих мест. Исследовательские работы планируется начать уже к началу 2019 года, а полностью строительство завершится в 2020 году.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что работу «Эра» начнет 1 сентября, отмечает НСН.

Технополис находится на черноморском побережье на площади 17 га. Он сможет создавать новое оружие в кратчайшие сроки — до трех лет вместо 10 лет, которые закладываются сейчас для сложных образцов.