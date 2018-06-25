Эксперт назвал причину создания сверхмощной ядерной торпеды в России

В России научно-техническая база позволяет сегодня реализовать идеи академика Сахарова по созданию сверхмощной ядерной торпеды. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.

Ранее разработчик торпедного оружия Шамиль Алиев заявил, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. По словам ученого, сегодня заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км. Задача такого оружия в рамках концепции академика — «уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде».

Алиев отметил, что идея не была реализована ранее из-за отсутствия средств. Академик Сахаров занимался разработкой проекта гигантской торпеды Т-15, несущей термоядерный заряд, в 1940–1950-х годах. В настоящее время на его основе в России ведутся работы по проекту «Статус-6» («Посейдон»).

«Идея Сахарова не была реализована ранее из-за отсутствия средств — это одно. Тогда технологические возможности того времени не позволяли реализовать в нормальном виде такой проект. Это надо признать. Это сегодня мы «могём» уже на основе созданного научно-технического задела, а тогда только на бумаге можно было нарисовать», — сказал Мураховский.

Как отметил эксперт, сегодня идет период опытно-конструкторской работы по созданию сверхмощной ядерной торпеды, где идеи Сахарова становятся актуальными.

«Действительно, он (Сахаров) такую идею выдвигал. Но надо понимать, что всё было на уровне идеи, набросков, эскизов исключительно на бумаге. То, что представил президент в своем послании Федеральному собранию — это реальная разработка, по которой идут НИР и ОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Благодаря ядерной энергетической установке в качестве движителя торпеда практически неограниченна в дальности. Судя по тому, что президент представил, сейчас идет период опытно-конструкторской работы. В планах госпрограммы вооружения указаны сроки завершения ОКР, но поскольку этот документ закрытый, я не могу их озвучить», — сказал Мураховский.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в стране. В частности, речь шла о беспилотных подводных аппаратах, которые способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок и современных торпед.

В мае также сообщалось, что беспилотные подводные аппараты «Посейдон», оснащенные атомной энергетической установкой, поступят в ВМФ России до 2027 года в рамках госпрограммы. Их носителем станет строящаяся на «Севмаше» атомная подводная лодка. В состав системы «Посейдон» будут включены несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой.