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В России обсуждают создание сверхмощной ядерной торпеды

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В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил разработчик торпедного оружия Шамиль Алиев.

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«Заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км», — рассказал ученый в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что дальность действия торпеды может достигаться за счет ядерной энергетической установки-двигателя.

По словам Алиева, задача такого оружия в рамках концепции академика — «уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде».

Он добавил, что эта идея не была реализована ранее из-за отсутствия средств.

Академик Сахаров занимался разработкой проекта гигантской торпеды Т-15, несущей термоядерный заряд, в 1940–1950-х годах. В настоящее время на его основе в России ведутся работы по проекту «Статус-6» («Посейдон»).

В мае сообщалось, что беспилотные подводные аппараты «Посейдон», оснащенные атомной энергетической установкой, поступят в ВМФ России до 2027 года в рамках госпрограммы. Их носителем станет строящаяся на «Севмаше» атомная подводная лодка. В состав системы «Посейдон» будут включены несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в стране. В частности, речь шла о беспилотных подводных аппаратах, которые способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок и современных торпед.

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