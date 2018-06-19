Надежда на «Русь»

Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начинают модернизацию уникального глубоководного аппарата «Русь» проекта 16810. Кораблем-носителем для батискафа является океанографическое судно «Янтарь», приписанное к Северному флоту. Аппарат используют для изучения океанского дна, cпасательных и исследовательских работ на глубинах до 6 тыс. м. Установленная на батискафе аппаратура позволяет производить подводную фото- и видеосъемку. В ходе модернизации значительно увеличится эффективность работы батискафа под водой. По оценкам экспертов, развитие технологий позволит усовершенствовать методики спасения терпящих бедствие подводных лодок.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ, в настоящее время в Санкт-Петербурге АО «Адмиралтейские верфи» (структурно входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») проводит работы по усовершенствованию автономного глубоководного аппарата «Русь». Средний ремонт и модернизация батискафа будет завершен до конца 2019 года. В ходе работ аппарат оснастят новыми высокотехнологичными комплексами и системами.

Модернизация батискафа подразумевает ремонт легкого корпуса и установку новых блоков плавучести. Предстоит серьезное обновление начинки. На батискаф установят современные системы навигации и автоматического управления, а также энергоемкие литий-ионные батареи.

После модернизации сдаточная команда проведет всесторонние испытания батискафа. В том числе швартовые, заводские ходовые и приемно-сдаточные с глубоководным погружением в Атлантическом океане.

По данным «Известий», обновленный аппарат будет использоваться для создания глубоководной инфраструктуры на дне Арктики.

«Русь» имеет сверхпрочный корпус в виде сферы диаметром 2,1 м, изготовленной из титанового сплава. Внешний корпус выполнен из стеклопластика с заполнением высокопрочным сферопластиком. Иллюминаторы изготовлены из органического стекла и расположены в носовой части аппарата.

Масса аппарата «Русь» составляет 25 т, длина — 8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,9 м. Электрические двигатели позволяют аппарату развить скорость около шести километров в час. Экипаж аппарата «Русь» состоит из 2–3 гидронавтов. Автономность погружения может достигать 72 часов. Аппарат рассчитан на 500 погружений на глубину более 4 тыс. м. При этом его конструкция позволяет опускаться на глубину до 6 тыс. м.

Глубоководный аппарат предназначен для проведения подводно-технических работ. Его уникальные возможности также будут востребованы во время аварийно-спасательных работ на дне океана. Для этого батискаф оснащен специальным манипулятором, который поднимает на поверхность воды предметы массой до 200 кг.

Этот батискаф можно использоваться и в сугубо мирных целях. Например, для подводных научно-исследовательских, геологоразведочных и археологических работ в океане. Установленная на батискафе аппаратура, позволяет производить глубоководную фото- и видеосъемку. Сегодня основным кораблем-носителем «Русь» является океанографическое судно «Янтарь».

Подводные аппараты «Русь» необходимо регулярно модернизировать, максимально внедряя современные технологии, рассказал «Известия» ветеран-подводник Владимир Ашик.

— Новые аппараты позволят усовершенствовать существующие технологии глубоководного погружения, — рассказал эксперт. — Такие аппараты в первую очередь необходимы для спасения экипажей терпящих бедствие подводных лодок на больших глубинах. В некоторых случаях эти батискафы останутся единственной надеждой на спасение.

Работы по созданию обитаемого глубоководного аппарата «Русь» проекта 16810 были начаты в 1984 году морским бюро машиностроения «Малахит». Строительство аппарата велось по заказу Минобороны на АО «Адмиралтейские верфи». На воду он был спущен в 1999 году, его испытания проводились на Балтийском море. С 2000 года батискаф передан в опытную эксплуатацию ВМФ. В 2006 году «Русь» прошла первую модернизацию с заменой навигационного комплекса. В феврале 2007 года батискаф был принят на вооружение.