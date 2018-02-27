В Крыму будут тестировать современные торпеды

Министерство обороны России во второй половине 2018 года начнет испытания ракетного и торпедного оружия у берегов Крыма, в районе Феодосии.

В распоряжение Черноморского флота поступило судно «Виктор Чероков». Это специализированная лаборатория для тестирования новейших образцов минно-торпедного вооружения, а также средств гидроакустического подавления и роботизированных систем.

Незамерзающий морской полигон в районе Феодосии может работать круглогодично. В Советском Союзе это была главная площадка для тестирования вооружения военно-морского флота.

В настоящее время Россия имеет полигоны на Белом море, на Балтике, а также на Дальнем Востоке, которые, по словам экспертов, невозможно использовать постоянно.

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У берегов Крыма появился оружейный полигон