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Контракт на скорость

Вертолеты нового поколения будут существенно быстрее нынешних
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Контракт на скорость
2018-02-22 15:20:28">
2018-02-22 15:20:28
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В 2019 году в России поднимется в воздух новый скоростной боевой вертолет. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Что это за машина и как она создается — в материале портала iz.ru.

Концепции скоростного вертолета для МО РФ представят в 2018 году

Два года до полета

Чемезов отметил, что вертолет будет иметь скорость свыше 400 км/ч. Для сравнения: у Ка-52 — 300 км/ч, у Ми-28Н — 280 км/ч. Машина будет оснащена новым двигателем ВК-2500М взлетной мощностью 2600 л.с. и пониженной в сравнении с прототипом (ВК-2500) массой.

Двигатель планируется сертифицировать к применению в районе 2023 года, к этому же моменту отнесено и плановое завершение работ по проекту скоростного вертолета. Помимо собственно перспективной машины, ВК-2500М планируется использовать для ремоторизации имеющегося парка вертолетов Ми-8 (Ми-17).

Программа СБВ («скоростной боевой вертолет») была запущена в августе 2017 года. Контракт между Минобороны и корпорацией «Вертолеты России» на создание технического облика вертолета следующего поколения был подписан на форуме «Армия-2017».

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Сергей Чемезов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Машина разрабатывается на конкурсной основе. Несмотря на то что корпорация «Вертолеты России» собрала в единый инженерный центр оба профильных КБ (Миля и Камова), для машины рассматривается несколько компоновочных решений, предлагаемых обеими школами проектирования. В частности, «камовцы» традиционно предлагают сделать машину с соосными винтами, а у милевцев на этот счет свои соображения.

Контракт рассчитан на два года, по итогам должен быть полностью определен технический облик машины и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ. Вероятно, именно взлет соответствующего прототипа машины, созданного по этой программе, и отнесен к 2019 году.

Первый заход не получился

Разработка запущена не на ровном месте, а с использованием уже сформированного научно-технического задела. Предыдущие проекты в этой области, впрочем, удачей не увенчались.

Вертолет Ми-8

Программа ПСВ («перспективный скоростной вертолет») финансировалась  с 2014 года, но не военными, а Минпромторгом — в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Предлагалось отработать отдельные решения для будущего прототипа вертолета с крейсерской скоростью 320–360 км/ч. До того в 2011-м и 2013 годах «Вертолеты России» выполняли две научно-исследовательские работы по этой теме общим объемом 3,6 млрд рублей.

В 2014-м программа ПСВ получила около 1,5 млрд рублей, на 2015-й планировалось выделение еще 2,7 млрд, но в сентябре 2014-го работы остановили. По заключению научно-технического совета «Вертолетов России», «при существующем уровне научно-технического задела в этой области невозможно достижение результатов, установленных техническим заданием, в заданные сроки». Причинами называлась невозможность обеспечить высокую крейсерскую скорость без существенного удорожания эксплуатации машины.  

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С 2015 года исследования в этой области продолжились: была запущена научно-исследовательская и экспериментальная работа объемом 630 млн рублей, изучающая возможность создания вертолетов со скоростью от 400 км/ч и более. К этому времени уже создавалась летающая лаборатория на базе вертолета Ми-24. На ней отрабатывался ряд перспективных элементом конструкции вертолета нового поколения, в частности, лопасти несущего винта с новым профилем.

Лаборатория Ми-24 взлетела в декабре 2015 года и к осени 2016 года сумела показать в горизонтальном полете скорость 405 км/ч. Лопасти нового профиля уже показали эффективность: так, расчеты показывают, что их применение на обычных Ми-28Н могут повысить крейсерскую скорость на 13%, а максимальную — на 10%.

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Вертолет Ми-28Н 

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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По ту сторону

Работы по тематике скоростных вертолетов для военных ведутся и в других странах. Скажем, в США в 2013 году фирмы Boeing и Sikorsky Aircraft объединились, чтобы подготовить предложение на конкурс Joint Multi-Role («Единый многофункциональный»), объявленный армией США. Сейчас конкурс перезапущен под наименованием Future Vertical Lift и включает разработку линейки из пяти вертолетов: от ударного до тяжелого транспортного.

Машина получила обозначение SB>1 Defiant. Для основы проектирования взята летающая лаборатория Sikorsky X2, созданная еще в 2008 году. Этот проект был закрыт в 2011-м, однако до того машина показала максимальную скорость 460 км/ч в горизонтальном полете и до 480 км/ч в пологом пикировании.

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Sikorsky X2

Фото: Wikipedia.org/Valder137/CC BY 2.0

В 2015 году совершил первый полет еще один наследник технологий X2 — разведывательно-штурмовой вертолет S-97 Raider с максимальной крейсерской скоростью 407 км/ч. Машина должна заменить легкие разведывательно-ударные вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

На Future Vertical Lift претендует также компания Bell с машиной V-280 Valor. Машина впервые взлетела 18 декабря 2017 года. Разработчики заявляют, что проектируют ее для достижения крейсерской скорости 280 узлов (отсюда наименование), то есть 518 км/ч.

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