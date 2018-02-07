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Вертолетное будущее

Отсутствие новой гражданской модели грозит «Вертолетам России» потерей рынка
Фото: ТАСС/Тимкив Виталий
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Вертолетное будущее
2018-02-06 14:49:19">
2018-02-06 14:49:19
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Заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил о намерении военных приобрести еще 114 боевых вертолетов Ка-52. Поставки для вооруженных сил, очевидно, остаются основным источником дохода для «Вертолетов России» — основного производителя этих машин в РФ. Iz.ru разбирался в процессе обновления отечественной армейской авиации и производстве вертолетов в целом.

Перевооружение завершено

Минобороны РФ намерено закупить 114 вертолетов Ка-52

В целом к сегодняшнему дню обновление парка армейской авиации, организационно входящей в состав Воздушно-космических сил, завершено. Закупки новых машин для замены Ми-8 и Ми-24 советской постройки начались еще в конце 2000-х. В некоторые годы вооруженные силы получали более 120 новых вертолетов. В сочетании с капремонтом и модернизацией части машин еще советского производства это позволило обеспечить современной техникой подавляющее большинство вертолетных частей.

В качестве транспортных и многоцелевых вертолетчики получали Ми-8 (в основном модификаций МТВ-5 и АМТШ), правда, в новом исполнении — более экономичные, комфортные и с современным электронным оборудованием. Кроме того, возобновились поставки для Минобороны сверхтяжелых Ми-26. Поколение боевых машин тем временем сменилось: основу парка ударных вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России сегодня составляют Ми-28Н и Ка-52. Вертолеты Ми-35М, представляющие собой глубокую модернизацию уходящего на списание Ми-24, были закуплены в относительно небольшом количестве для облегчения перехода пилотов на новую технику и компенсации недостаточного объема производства боевых вертолетов нового поколения в первые годы.

Вертолетное будущее_1

Вертолеты Ми-8АМТШ

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
РФ и Индия подпишут в 2018 году контракт на поставку 48 вертолетов

И Ми-24, еще остающиеся в частях, и Ми-35, и новейшие машины прошли обкатку в Сирии, где подтвердили свои возможности, в том числе в сложных условиях: ночью, в пыльную бурю и с применением управляемого оружия по подвижным малоразмерным целям.

Еще 114 Ка-52, о предстоящей покупке которых сообщил Юрий Борисов, увеличат запланированную численность парка этих вертолетов в войсках почти вдвое (сегодня военные располагают примерно 100 «Камовыми», и еще около 40 должны быть поставлены по действующим контрактам). Это позволит полностью вывести из состава боевых вертолетных частей еще остающиеся Ми-24 и ко второй половине 2020-х поддерживать парк боевых вертолетов на уровне более 400 машин. Из этого числа более 250 придется на Ка-52, а остальные — на Ми-28 различных модификаций и Ми-35М.

Перевооружение не завершено

Стало известно количество новой техники для ВКС РФ в 2018 году

Боевыми машинами армейской авиации проблема переоснащения парка военных вертолетов, однако, не исчерпывается. В первую очередь это касается морской авиации — действующая программа модернизации палубных вертолетов семейства Ка-27 и его модификаций не позволяет устранить «фамильные» проблемы этого типа вертолетов, корни разработки которого уходят в 1960-е годы. На фоне планов строительства для ВМФ России двух вертолетоносцев получение машин более тяжелого класса, чем предназначенные для взлетно-посадочных площадок эсминцев и сторожевиков «Камовы», становится насущной необходимостью. В то же время принципиальное отсутствие каких бы то ни было новостей (и слухов) о программе разработки нового семейства морских вертолетов «Минога» заставляет подозревать: никаких разработок еще нет, либо же они есть, но лишь на бумаге. Учитывая, что первый вертолетоносец должен  быть сдан флоту в 2024 году, это может привести к тому, что современные «среднетяжелые» вертолеты для него придется покупать за рубежом — модернизированные Ка-27 и Ка-29, даже в сочетании с боевым Ка-52К, всех потребностей корабельной авиагруппы не закроют.

Отчасти эта проблема присутствует и в «сухопутной» линейке, но там пробел между Ми-8 и сверхтяжелым Ми-26 в какой-то мере начнет закрываться благодаря поставкам новых вертолетов Ми-38Т, первый из которых Минобороны получит в 2018 году. Впрочем, этот вертолет всё равно не снимает проблемы отсутствия машины с грузоподъемностью 10–12 т. Этот вопрос, видимо, скорее может быть решен с помощью сотрудничества с КНР, где ведется совместная с Россией разработка тяжелого вертолета нового поколения.

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Вертолет Ми-28

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

В то же время освоение производства вертолетов «Ансат» решило вопрос с отсутствием легких машин и позволяет оснащать учебные подразделения относительно недорогой и в закупке, и в эксплуатации техникой. Наличие модификаций «Ансата», включая медицинский вертолет, в целом делает новое семейство конкурентоспособным, но пока не решенной проблемой остается отсутствие серийного российского двигателя легкого класса.

Поиск рынка

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Насыщение новыми машинами вертолетного парка Минобороны в скором будущем означает сужение этой доли рынка. Сокращение закупок идет относительно небольшими темпами, но последовательно — так, в 2018-м Минобороны планирует получить 60 единиц новой постройки вместо 70 годом ранее. Учитывая баланс между сроком службы вертолетов, сегодня составляющим примерно 30–35 лет, возможностями ремонта и необходимой их численностью, можно предположить, что в итоге военные придут к закупке примерно 40 машин ежегодно, что позволит поддерживать парк на уровне около 1,5 тыс. вертолетов. Спрос на остальную продукцию — а мощности холдинга позволяют строить 300 и более вертолетов в год — предстоит искать на других рынках.

Перспективными здесь выглядят несколько направлений.

В России это закупки для других госструктур и учреждений — от пограничников и МВД до санитарной авиации. В частности, в рамках подписанного в июле прошлого года соглашения в 2018-м для медиков будет приобретен 31 вертолет: 12 «Ансатов» и 19 Ми-8. Учитывая, что общий план поставок гражданских вертолетов на текущий год оценивается в 70–80 машин, этот контракт составит значительную часть объема. Предполагается, что закупки будут продолжены также в 2019–2020 годах.

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Вертолет «Ансат»

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Медицинские «Ансаты» поставляются и на экспорт (первым зарубежным приобретателем стала китайская компания United Helicopters, заказавшая пять «летающих неотложек»), и в целом это говорит о наличии у машины потенциала для дальнейшего роста продаж.

На экспорт стабильно (хотя и в небольших объемах) поставляются и камовские противопожарные вертолеты Ка-32. Причем география их присутствия расширяется — так, в 2017 году «Вертолеты России» сообщили о предстоящей поставке восьми машин этого типа для Таиланда и Турции (без разбивки по странам).

В целом ниша специальных машин — медицинских, противопожарных, полицейских — может обеспечить ежегодный сбыт десятков вертолетов, однако это рынок относительно небольших соглашений и с достаточно острой конкуренцией.

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Серьезно продвинуть позиции российских легких машин на мировом рынке способен контракт с Индией на поставку 200 вертолетов Ка-226 с локализацией их сборки. Подобный объем производства, как ожидается, позволит резко сократить себестоимость машины и повысить ее конкурентоспособность.

По-прежнему стабильным остается экспорт боевых (и вообще военных) вертолетов — в середине прошлого года портфель заказов составлял 106 машин разных типов на общую сумму около $4,7 млрд, при этом в ближайшее время планируется подписание контракта на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 для ВВС Индии стоимостью более $1 млрд.

В целом основной проблемой «Вертолетов России» на сегодня остается отсутствие современной гражданской модели — Ми-8 и его экспортный вариант Ми-17, несмотря на серьезную модернизацию, всё же представляют собой развитие платформы 1960-х, и внедрение на них новых технологий, в первую очередь в сфере пассивной безопасности и экономичности, серьезно затруднено. К сожалению, на этом направлении пока похвастаться нечем — перспективы упоминавшегося выше Ми-38 на мировом рынке средних гражданских вертолетов пока сложно оценить, а в более легких классах налаживание в России сборки AW-139 и 189 достаточно ясно говорит об оценках перспектив собственных проектов в этой категории.

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