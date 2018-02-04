Стало известно количество новой техники для ВКС РФ в 2018 году

В этом году Воздушно-космические силы России более получат 100 самолетов и вертолетов, свыше 10 дивизионных комплектов систем ПВО С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С1»

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское оборонное ведомство ВКС РФ, в 2018 году получат истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации и другие типы авиационной техники.

Кроме того, в сообщении МО РФ отмечается, что с декабря 2017 года заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

Помимо этого, в планах министра обороны России Сергея Шойгу поставить в войска в 2018 году четыре дивизионных комплекта зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь» и 10 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны России разместит авиацию Воздушно-космических сил РФ на курильском острове Итуруп.