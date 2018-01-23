РФ и Индия подпишут в 2018 году контракт на поставку 48 вертолетов

Контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 подпишут РФ и Индия в I квартале 2018 года.

Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во вторник, 23 января.

«Переговоры с индийской стороной о поставке 48 Ми-17В-5 были завершены», — цитирует его ТАСС.

Чемезов добавил, что Россия будет участвовать в тендере на поставку 111 многоцелевых вертолетов морской авиации для индийских ВМС с машиной Ка-226Т.

29 декабря Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Турция покупает четыре дивизиона С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд, 55% от суммы — российский кредит.