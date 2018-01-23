Прямой эфир

РФ и Индия подпишут в 2018 году контракт на поставку 48 вертолетов

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 подпишут РФ и Индия в I квартале 2018 года.

Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во вторник, 23 января.

«Переговоры с индийской стороной о поставке 48 Ми-17В-5 были завершены», — цитирует его ТАСС.

Чемезов добавил, что Россия будет участвовать в тендере на поставку 111 многоцелевых вертолетов морской авиации для индийских ВМС с машиной Ка-226Т.

29 декабря Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Турция покупает четыре дивизиона С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд, 55% от суммы — российский кредит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу рассказал о переговорах по продаже С-400 на Ближний Восток и в ЮВА
Шойгу подтвердил покупку ЗРС С-400 Турцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017