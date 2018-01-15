С опозданием на 10 лет

По сообщениям источников ТАСС в оборонке, в 2020 году в Санкт-Петербурге должна начаться постройка первого отечественного десантного вертолетоносца для ВМФ России. Портал iz.ru попытался разобраться в перспективах нового класса кораблей и возможных последствиях этого решения.

Купил ты не того и слишком мало

Необходимость иметь в составе флота универсальные десантные корабли (УДК), способные выполнять роль ядра экспедиционных соединений, высаживая десанты на большом удалении от своих баз (в том числе и вне радиуса действия береговой авиации), руководство отечественного ВМФ осознало еще в 1980-е. Первыми советскими кораблями подобного класса должны были стать УДК проекта 11780, получившего шутливое прозвище «Иван Тарава» за сходство с американскими универсальными десантными кораблями типа Tarawa. Главным лоббистом этого класса кораблей выступал не столько главкомат ВМФ, сколько Генштаб. Ему нужен был инструмент, позволяющий силовым путем отстаивать интересы СССР в отдаленных регионах, даже если там не было ни дружественных стран, ни вооруженных просоветских движений и организаций. Кроме того, характеристики и оборудование проекта 11780 позволяли использовать эти УДК в качестве кораблей управления, а также в составе поисковых ударных групп, предназначенных для противолодочных операций.

Распад СССР сделал этот проект, строительство которого предполагалось начать на Черноморском ССЗ в Николаеве, неактуальным, а ВМФ России на долгое время пришлось забыть о присутствии в отдаленных районах океана в принципе. Ситуация начала меняться к середине 2000-х годов, когда рост экономики позволил вновь задуматься о получении необходимых политических инструментов. Учитывая не лучшее состояние отечественной промышленности, было решено провести конкурс с участием иностранных производителей.

По имеющейся информации, наибольший интерес у российского военно-морского руководства вызывали корейский проект УДК типа «Докдо» и нидерландский десантный вертолетоносный корабль-док (ДВКД) «Роттердам». Следующим по степени привлекательности значилcя испанский «Хуан Карлос I», по образцу которого были построены УДК типа «Канберра» для Королевского австралийского флота.

роттердам Нидерландский десантный вертолетоносный корабль-док (ДВКД) «Роттердам» Фото: TASS/Zuma/Rob Arnold

Однако политическая конъюнктура обеспечила победу французскому проекту УДК типа «Мистраль». Исходные планы приобрести четыре корабля, из которых два должны были быть построены во Франции с участием российских предприятий, а два — в России, превратились в итоге в контракт на постройку двух кораблей общей стоимостью €1,15 млрд, в которую включалась также передача технологий, подготовка экипажа и поставки дополнительного оборудования, включая десантные катера.

Судьба этого соглашения известна: украинский кризис 2014 года повлек за собой отказ Франции от выполнения контракта. Корабли были переданы Египту, который также приобрел в России оборудование и вертолеты для них, а в российский бюджет вернулось около €1,2 млрд компенсации.

Что нужно

Неудача с приобретением «Мистралей» отнюдь не убавила интерес российского военного руководства к этому классу кораблей. Разговоры о проектировании собственных десантных вертолетоносцев начались практически сразу же после того, как стало ясно, что Франция контракт выполнять не будет.

На сегодняшний день известно, что в России ведется проработка двух концепций десантного вертолетоносца. В рамках одной из них предполагается постройка ДВКД по образцу нидерландского проекта «Роттердам» водоизмещением около 14 тыс. т, с авиагруппой до шести вертолетов и док-камерой на 2–4 десантных катера. Такой корабль должен обеспечить переброску и высадку батальона морской пехоты численностью более 500 человек с техникой и вооружением.

Вторая концепция предполагает постройку УДК классической авианосной архитектуры со сквозной полетной палубой, водоизмещением около 24 тыс. т. Этот корабль должен иметь более многочисленную авиагруппу — около 20 вертолетов, реализуя концепцию быстрой загоризонтной высадки десанта в две волны, с доставкой техники, тяжелого вооружения и части личного состава на десантных катерах по морю и другой части с легким вооружением — по воздуху. Численность десанта на корабле этого типа может составить более 900 человек.

В обеих концепциях предполагается возможность использования вертолетоносцев в качестве кораблей управления, противолодочных кораблей, плавучих баз при проведении гуманитарных/спасательных операций и для ряда других задач. По оценкам собеседников портала iz.ru в военном ведомстве, потребности флота в подобных кораблях оцениваются в 6–8 единиц в оптимальном варианте, и в четыре — в минимальном. Пока же серию планируется ограничить двумя единицами.

— Четыре корабля в составе флота позволят постоянно держать в море один вертолетоносец, еще один — в немедленной готовности и третий — способный выйти на боевую службу через несколько недель, в то время как четвертый будет проходить длительный ремонт или модернизацию. 6–8 подобных кораблей позволят своевременно ротировать и наращивать силы там, где это потребуется, — отметил источник портала iz.ru.

Два корабля, безусловно, не дадут возможностей постоянного присутствия в нужных районах, однако позволят сформировать ядро экспедиционных сил, которые смогут выполнять задачи на удаленных ТВД по мере необходимости.

Полезность десантных вертолетоносцев в качестве мобильных баз для оперативного развертывания сил в локальных конфликтах была доказана неоднократно — от использования легких авианосцев Королевского флота, перестроенных в 1960-е в Commando Carrier в конфликтах «к востоку от Суэца», до использования кораблей этого класса военно-морскими силами стран НАТО во время операций на Ближнем Востоке и в Африке в последние 10 лет.

вертолет Транспортно-боевой вертолет Ка-29 во время государственных испытаний российского большого десантного корабля «Иван Грен» в акватории Балтийского моря Фото: ТАСС/Виталий Невар

Между тем в России пока что отсутствуют серийные вертолеты нужного класса, а имеющиеся машины типа Ка-27 и их модификации, включая транспортно-боевые Ка-29, не удовлетворяют потребностям морской авиации. Это семейство средних вертолетов, предназначенное в первую очередь для использования с вертолетных площадок неавианесущих боевых кораблей. Возможности применения этих машин во всех областях довольно ограничены. Для полноценного использования возможностей УДК требуются более тяжелые машины, способные перевозить до взвода солдат и более, типа европейского EH-101, американских MH-47 и CH-53.

Известно, что в настоящее время концерн «Вертолеты России» ведет разработку нового семейства морских вертолетов под шифром «Минога», однако их предполагаемые характеристики остаются закрытыми. Огневую поддержку десанта должны обеспечить вертолеты Ка-52К — палубный вариант известной боевой машины армейской авиации.

Что почем

Как сообщает ТАСС, строить вертолетоносцы будет «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, в настоящее время проходящая модернизацию. Стоимость кораблей зависит от того, какой точно проект будет выбран. Но в любом случае вертолетоносцы нельзя назвать чрезмерно дорогими — например, французские «Мистрали» по цене приблизительно соответствуют ракетным фрегатам, несмотря на многократно меньшее водоизмещение последних. Это обусловлено очень большой долей стоимости комплексов управляемого ракетного оружия и радиоэлектронного оборудования в цене боевых кораблей. Вертолетоносец, предназначенный в первую очередь для высадки десанта, вооружение которого ограничивается средствами ПВО и противолодочной обороны малой дальности, несет значительно меньше дорогостоящих систем.

вертолет CH-53 Американский вертолет CH-53 Фото: Global Look Press/Chad Swysgood

В зависимости от того, какой именно проект вертолетоносца будет принят за основной — 14-тысячетонный ДВКД или 24-тысячетонный УДК, стоимость головного корабля в итоге должна составить 30–50 млрд рублей. Строительство головного корабля должно начаться в 2020-м, а его сдача флоту намечена на 2024 год. Второй корабль должен быть передан заказчику в 2026 году.

Разумеется, отдельно следует посчитать стоимость авиагруппы, которая для корабля подобного класса может составить 20 млрд рублей, но даже в этом случае десантные вертолетоносцы остаются довольно экономичным средством проекции силы. При этом два корабля, которые предполагается построить для ВМФ России, можно обеспечить необходимым эскортом, даже не увеличивая объемы строительства неавианесущих боевых кораблей.

Вместе с тем флот, очевидно, переносит вправо реализацию проекта атомных эсминцев «Лидер», строительство которых, по данным источников ТАСС, должно начаться на той же «Северной верфи» после постройки первых двух десантных вертолетоносцев. При всей привлекательности этого проекта отказ от него можно назвать разумным — учитывая текущую экономическую ситуацию. Очевидно, альтернативой «Лидерам» станет продолжение строительства фрегатов проекта 22350 и их более крупного усовершенствованного варианта по проекту 22350М. Учитывая освоение промышленностью оборудования, разработанного для новых фрегатов, их строительство в требуемых количествах может оказаться более надежным способом усилить флот, чем запуск строительства нового проекта.

Что же касается ДВКД/УДК, то их строительство должно дать промышленности необходимый опыт, в перспективе позволяющий перейти к созданию более крупных кораблей, включая авианосцы.