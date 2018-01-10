СМИ узнали о начале строительства вертолетоносцев на «Северной верфи» в 2020 году

Минобороны России и «Объединенная судостроительная корпорация» договорились о начале строительства отечественных вертолетоносцев в 2020 году на судостроительном заводе «Северная верфь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По данным собеседника агентства, согласно достигнутым договоренностям, в первую очередь «Северная верфь» построит два вертолетоносца с дизель-газотурбинными силовыми установками, а затем приступит к постройке эсминцев.

По его словам, вертолетоносцы начнут конструироваться в текущем году. В 2020-м стартует строительство головного судна, которое планируется передать ВМФ в 2024 году. Второй, серийный, вертолетоносец будет производиться в 2022­–2026 годах.

Основу же авиагруппы кораблей, по информации ТАСС, будут составлять вертолеты Ка-52К. Кроме того, на кораблях будут базироваться вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31.

О том, что Россия построит два дизель-газотурбинных вертолетоносца до 2027 года, СМИ сообщали в мае 2017 года. Тогда же замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявлял, что строительство вертолетоносцев, аналогичных французским «Мистралям», заложено в госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.