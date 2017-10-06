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Вертолетоносец ВМС США пришел в израильский Эйлат

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Фото: Global Look Press/He Jingjia
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Американский универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard водоизмещением 41 тыс. т пришел в израильский порт Эйлат на Красном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Цель захода вертолетоносца в порт Эйлата — «укрепление отношений между Израилем и США в тот момент, когда оба государства вместе работают ради региональной стабильности и безопасности».

На своем борту военный корабль может нести вертолетов CH-53 Stallion, Bell AH-1 Cobra, шесть штурмовиков вертикального взлета и посадки AV-8 Harrier, 12 военно-транспортных самолетов CH-46 Sea Knight и конвертопланы Bell V-22 Osprey.

Портал iz.ru ранее сообщил, что Южная Корея ведет переговоры с США об отправке авианосной ударной группы американских ВМС к восточному берегу КНДР.

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