Вертолетоносец ВМС США пришел в израильский Эйлат

Американский универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard водоизмещением 41 тыс. т пришел в израильский порт Эйлат на Красном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Цель захода вертолетоносца в порт Эйлата — «укрепление отношений между Израилем и США в тот момент, когда оба государства вместе работают ради региональной стабильности и безопасности».

На своем борту военный корабль может нести вертолетов CH-53 Stallion, Bell AH-1 Cobra, шесть штурмовиков вертикального взлета и посадки AV-8 Harrier, 12 военно-транспортных самолетов CH-46 Sea Knight и конвертопланы Bell V-22 Osprey.

Портал iz.ru ранее сообщил, что Южная Корея ведет переговоры с США об отправке авианосной ударной группы американских ВМС к восточному берегу КНДР.