Япония создаст свой первый авианосец на базе вертолетоносца «Идзумо»

Японские власти рассматривают вариант строительства первого авианосца в стране на базе самого крупного из имеющихся у Японии — вертолетоносца «Идзумо». Об этом сообщает издание Yomiuri.

Для этого планируется укрепить палубу жаропрочными материалами, способными выдержать нагрузки от двигателей самолетов. Взлет с палубы будет осуществляться за счет трамплина, которым планируется оснастить «Идзумо».

Ввод корабля в эксплуатацию намечен на 2020 год. Средства на перестройку вертолетоносца минобороны Японии должно заложить в бюджет на 2019 год.

Японское правительство рассчитывает использовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также для поддержки кораблей США во время совместных учений.

Помимо этого, использовать авианосец в случае необходимости смогут американские истребители.

Вертолетоносец «Идзумо» –– самый крупный в Японии боевой корабль с максимальным водоизмещением 26 тыс. тонн. Был принят в состав морских Сил самообороны весной 2015 года. Его длина составляет 248 м. Он способен нести до 14 вертолетов.

Ранее сообщалось, что Токио рассматривает возможность создания аналога американской крылатой ракеты «Томагавк», предназначенной для нанесения ударов по кораблям и наземным целям.