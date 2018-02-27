У берегов Крыма появился оружейный полигон

В 2018 году Минобороны возобновит испытания морского ракетного и торпедного оружия у берегов Крыма, в районе Феодосии. Для этого Черноморскому флоту передано специальное судно «Виктор Чероков». По мнению экспертов, российскому ВМФ сегодня остро необходим полигон в незамерзающей морской акватории. Имеющиеся подобные площадки могут работать лишь в теплое время года.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, первые испытания новых образцов ракетного и минно-торпедного вооружения на Черном море планируется начать во второй половине 2018 года. Точные сроки зависят от того, как быстро экипаж «Виктора Черокова» выполнит программу подготовки.

Для тестирования вооружения будет использован участок побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Сейчас здесь уже проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

В Советском Союзе полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Здесь испытывали новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных субмарин. Это испытательная база старейшего производителя морского подводного вооружения — завода «Гидроприбор». Сейчас предприятие не действует, но ведутся переговоры о возобновлении его работы.

— На этом полигоне тестировали практически все виды ракетного и торпедного оружия для советского ВМФ, начиная с первых противокорабельных ракет, — рассказал «Известиям» военно-морской эксперт Александр Мозговой. — Там были созданы все условия, смонтирована сложная сеть регистрирующих приборов.

По словам Александра Мозгового, Черное море — оптимальный вариант для размещения главной испытательной базы ВМФ, Поэтому восстановить полигон «Феодосия» очень важно.

— Существует полигон на Белом море, но в силу холодного климата использовать его круглогодично невозможно, — отметил эксперт. — На Балтике такие объекты тоже есть, но там очень тесно и все просматривается нашими соседями из стран НАТО. На Дальнем Востоке нет необходимой технологической инфраструктуры.

Судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков» — специализированная морская лаборатория для испытания новейших образцов минно-торпедного вооружения, средств гидроакустического подавления, роботизированных систем. В комплект корабля входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизм для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция «Перископ» мониторит погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы. Первоначально планировалось, что «Виктор Чероков» будет использоваться на Ладожском озере. Водоизмещение судна — 1900 т, длина — 61,5 м, ширина — 15,8 м, максимальная скорость хода — 10 узлов (18,5 км/ч).