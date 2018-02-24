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Морской тральщик вошел в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Морской тральщик (МТЩ) из состава Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» приступил к выполнению задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом в субботу, 24 февраля, заявил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

Противоминный корабль вышел из пункта базирования 21 февраля.

«В текущем году для экипажа тральщика это первый поход в дальнюю морскую зону», — цитирует Трухачева «Интерфакс».

23 ноября из официального сообщения стало известно, что российские боевые корабли останутся в акватории Средиземного моря. В частности, в постоянном соединении ВМФ задействуют возможности Черноморского флота (ЧФ).

На данный момент в регионе действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ.

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