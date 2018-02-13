Корабль Тихоокеанского флота провел в Японском море ракетные стрельбы

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов» провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Японском море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, экипаж «Адмирала Виноградова», согласно плану выхода, поразил береговые, морские и воздушные цели артиллерией и ракетами. Артиллерийскую стрельбу по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, моряки выполняли 100-миллиметровыми орудиями, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

Кроме того, противолодочный корабль выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны «Кинжал» в ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника. Среди отработанных кораблем задач также выполнено уничтожение морской плавающей мины и осуществлена постановка пассивных помех.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министерство обороны Канады намерено провести крупные учения своих вооруженных сил под названием Operation NUNALIVUT в арктическом регионе страны Нунавут.