Морские пехотинцы Балтфлота провели боевые стрельбы

Морские пехотинцы береговых войск Балтийского флота провели плановые боевые стрельбы на полигоне «Хмелевка».

Информацию об этом распространил представитель Балтийского флота капитан I ранга Роман Мартов в субботу, 13 января.

«Военнослужащие выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В занятиях приняли участие более сотни военнослужащих, добавил Мартов.

8 января портал iz.ru сообщил, что бойцы Вооруженных сил России, а также служащие Росгвардии в 2018 году получат новые автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше.

Отмечается, что новейшее изделие, разработанное и выпускающееся тульским конструкторским бюро приборостроения (КБП), одинаково эффективно поражает цели в двух средах.