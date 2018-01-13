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Морские пехотинцы Балтфлота провели боевые стрельбы

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Морские пехотинцы береговых войск Балтийского флота провели плановые боевые стрельбы на полигоне «Хмелевка».

Информацию об этом распространил представитель Балтийского флота капитан I ранга Роман Мартов в субботу, 13 января.

«Военнослужащие выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В занятиях приняли участие более сотни военнослужащих, добавил Мартов.

8 января портал iz.ru сообщил, что бойцы Вооруженных сил России, а также служащие Росгвардии в 2018 году получат новые автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше.

Отмечается, что новейшее изделие, разработанное и выпускающееся тульским конструкторским бюро приборостроения (КБП), одинаково эффективно поражает цели в двух средах.

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