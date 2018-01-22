Учения по эвакуации на случай ракетного удара прошли в Токио

Учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны иностранного государства прошли в Токио, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабинет министров Японии.

Учебная тревога была объявлена в центральном районе города — Бункё, где располагаются стадион «Токио доум» и популярный парк аттракционов. Действо продолжалось порядка 10 минут.

По легенде учений, одна из стран запустила баллистическую ракету, которая может пролететь над Японией. Экстренное сообщение распространили через громкоговорители во дворе местной школы. Прохожие должны были укрыться в подземных переходах или на станциях метро. В эвакуации приняли участие около 350 человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям. Заряд мощностью в 200 кт, который взорвется над Гонолулу, может убить почти 158 тыс. человек.