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Канада проведет масштабные военные учения в арктическом регионе страны

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gavin John
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Канадские вооруженные силы намерены провести крупные учения под названием Operation NUNALIVUT в арктическом регионе страны Нунавут. Об этом сообщило минобороны Канады.

Маневры запланированы на 11–13 марта. В них задействуют более 350 военных из 1-й канадской механизированной бригады, армейского резерва и боевых пловцов-ныряльщиков.

Также в учениях будут участвовать канадские рейнджеры, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны.

«Учения Operation NUNALIVUT дают возможность вооруженным силам Канады поработать в самых северных регионах страны и повысить свои возможности по реагированию на различные ситуации, [которые могут произойти] в Арктике», –– приводит ТАСС сообщение минобороны.

Учения Operation NUNALIVUT проводятся ежегодно. Они являются одними из самых масштабных и сложных в канадской Арктике. Военные отрабатывают навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактику выживания в тяжелых арктических условиях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский флот в 2018 году продолжит работать в Арктике и проведет несколько походов кораблей. В ходе учений будет отрабатываться тактика и спасательные мероприятия.

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