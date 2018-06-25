Один танк и один самолет на двоих

Европейские правительства все активнее продвигают идеи совместных оборонных программ. Причины и следствия попыток Старого Света — оружейной кузницы исторического Запада — отвоевать себе место хотя бы на внутренних рынках — в материале iz.ru.

Правительства Франции и Германии заключили очередное соглашение о реализации совместных проектов в разработке систем вооружения. 19 июня соответствующий меморандум подписали министры обороны обеих стран: Флоренс Парли и Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение подразумевает активизацию двух ранее обсуждавшихся проектов. Это новый основной боевой танк MGCS (Main Ground Combat System) и боевой авиакомплекс FCAS (Future Combat Air System).

Вместо «Леклерка» и «Леопарда»

MGCS решили создавать летом 2015 года. Обе страны до сего момента создавали тяжелую бронетехнику самостоятельно: Франция — AMX-56 Leclerc, Германия — Leopard 2. Однако замена этих машин уже будет единой, для чего и был создан консорциум компаний Krauss-Maffei (ФРГ) и Nexter (Франция).

Европейский танк нового поколения, который теоретически должен стать равным конкурентом российской «Армате», еще только прорабатывается с точки зрения технического облика. Практические работы развернут около 2025 года с прицелом на появление первых опытных партий техники к 2030-му.

один_танк_1 Французский танк «Лёклер» Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Steger

На период паузы немцы предлагают сначала провести обычную линейную модернизацию обоих имеющихся танков (включая новое поколение боеприпасов), а потом переоснастить их на новое боевое отделение с перспективной 130-мм пушкой, способной бороться с высокозащищенными бронеобъектами. Это орудие немцы уже демонстрировали на выставках, а к 2025 году как раз обещали запустить в серию. Рассматривался и вариант 140-мм пушки, но ее габариты и масса оказались чрезмерными.

На данный момент предполагается, что за шасси будут отвечать немцы, а за боевое отделение нового танка — французы (хотя и не без особенностей: как мы видим, пушка все-таки будет немецкая).

На данный момент очевидно, что имеющиеся современные танки, разработанные в Европе, постепенно исчерпывают модернизационный потенциал, хотя и остаются очень неплохими боевыми машинами. Однако ныне стоимость полномасштабных программ по созданию боевых систем нового поколения столь высока, что потянуть ее в одиночку не может даже крупное государство Европы.

Идея создания нового танка смотрится интересно, но лишь как «топливо» для разжигания совместной работы. Куда интереснее — второе соглашение, касающееся боевой авиации.

Из четвертого в шестое

Европа не имеет собственных боевых самолетов пятого поколения и никаких разработок по этому направлению не ведет. С учетом того, что США уже давно поставили на вооружение один такой самолет (F-22) и вот прямо сейчас ставят второй (F-35 в трех вариантах), отставание можно признать законсервированным.

Поэтому по-настоящему перспективные разработки должны вестись «через поколение». FCAS, по отдельным намекам, как и раз и должен стать программой шестого поколения.

Этими машинами будут менять нынешние серийные тактические истребители: Dassault Rafale во Франции и Eurofighter Typhoon в остальной Европе. Первые осторожные проработки подхода к этому снаряду начались летом 2017 года на встрече Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В программу хотят подверстать все крупные оборонные холдинги, имеющие отношение к авиапрому: Dassault Aviation, Airbus, Thales, MBDA, Safran.

Заметно, что в проект не позвали британцев, хотя одно время французы порывались проектировать новый самолет именно с ними. Но сейчас франко-германский военно-политический альянс переживает второй расцвет — после того, как на рубеже 2000-х и 2010-х годов Париж пошел на беспрецедентный двусторонний военный союз с Великобританией.

один_танк_1 Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен и министр обороны Франции Флоренс Парли стоят рядом с истребителями Eurofighter Typhoon и Dassault Aviation Rafale на авиасалоне ILA Berlin Air Show 26 апреля 2018 года Фото: Getty Images/Sean Gallup

Первый полет машины осторожно отнесен на 2040 год, но до того на чем-то летать тоже надо. Особенно это касается Германии, которая уже к середине 2020-х годов буде вынуждена списать около 90 истребителей-бомбардировщиков Tornado, последние из которых был выпущены еще в середине 1990-х.

Сейчас в Берлине выбирают замену: в апреле 2018 года Германия собрала рамочные предложения всех заинтересованных. Среди конкурентов называют и американские F-15 с F-18, но финал явно будет разыгран между F-35 и «еврофайтерами».

Тендер будет предельно скандальный: «еврофайтеры» лоббируются политическим блоком (включая руководство Минобороны) и промышленностью, а генералы, больше озабоченные боевыми возможностями, требуют найти возможность для прямой закупки F-35 в США. Это уже вызвало перепалки между руководством военного ведомства и генералами Люфтваффе, закончившиеся угрозами отставок.

На Берлин есть и еще один рычаг давления: Tornado сертифицированы как носители американского тактического ядерного оружия. Германия вряд ли намерена отказываться от такой высокой военно-политической привилегии внутри НАТО, поэтому уже начала прорабатывать вопрос о сертификации Eurofighter Typhoon для выполнения этих задач.

Интересно, как поведут себя в США, ведь F-35 изначально предназначался в том числе и для несения этих самых ядерных авиабомб B61-12. Пока что в Вашингтоне неофициально говорят о том, что процесс небыстрый и займет лет 10 — то есть с гарантией дольше, чем перевооружение ВВС прочих участников «совместных ядерных миссий» на F-35. Есть поле для политического маневра.