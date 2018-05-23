Танки вчерашнего дня

В российских медиа набирает популярность сообщение газеты Die Welt о модернизации танкового парка ФРГ с появлением новой модели — Leopard 2A7V. В чем суть новости и есть ли здесь новость — разбирался портал iz.ru.

По правде говоря, причина ажиотажа, внезапно охватившего российские СМИ, до конца не ясна. Дело в том, что в публикации немецкого издания Die Welt (вышедшей, к слову, еще 15 мая и лишь 21 мая переведенной на русский язык) нет ни новости, ни, собственно, содержания. Вся изложенная там информация была широко обнародована еще два, а то и три года назад, и уточнений к ней в этот раз не поступало. Германская пресса, вероятно, тоже порой страдает от отсутствия инфоповодов.

Нужно больше танков

Фактура, на которой основана публикация Die Welt, относится к двум событиям, одно из которых произошло еще в апреле 2015 года, а второе — ровно годом позже.

В апреле 2015 года германские военные сообщили, что бундесвер нуждается в укреплении. Первый год «военной тревоги» в Европе после событий 2014 года на Украине делал такое заявление неизбежным. В числе прочих мер было провозглашено увеличение бронетанковых сил Германии.

Леопард_1 Танк Leopard 2A6 Фото: commons.wikimedia.org

«Увеличение» выглядело как изменение количества боевых машин типа Leopard 2 с 225 до 328 к 2017 году. Если мыслить категориями подразделений, то это означает переход от четырех танковых батальонов к шести (еще около 60 танков — учебные, а также машины для испытательных целей). Общая же численность, страшно сказать, сравнивалась с матчастью одной танковой дивизии позднесоветского образца. К слову, в конце 1980-х годов в армии ФРГ насчитывалось свыше 4,80 тыс. танков, из них около 2 тыс. — Leopard 2. Еще около 2,3 тыс. машин типа Т-54, Т-55 и Т-72 были получены после 1990 года при объединении с ГДР.

225 имеющихся сейчас танков Leopard 2 относятся к типам 2A6 и 2A6M (205 машин), а еще 20 — полученные только в 2014–2015 годах модернизированные 2A7. Дополнительные 103 машины должны были быть изысканы у производителя — их ранее вывели на консервацию, а теперь, после ремонта и модернизации, должны были вернуть в строй.

В апреле 2016 года военное ведомство ФРГ уточнило свою позицию. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2020 году армия получит 104 танка, прошедших модернизацию по самому современному варианту 2A7V.

Леопард_2 Танк Leopard 2A4 вооруженных сил Швеции Фото: commons.wikimedia.org

Источники танков для модернизации нетривиальны. 68 машин 2A4 планируется выкупить у Швеции, а 16 типа 2A6 — у Нидерландов. Также должны быть доработаны до уровня 2A7V имеющиеся у бундесвера 20 танков 2A7. Недостающие до общего счета танки (теперь планируется иметь 320 машин) намереваются вытащить из мест хранения в Германии и использовать главным образом для испытаний.

В 2017 году последовало третье уточнение: с 2020 года поступление новых танков только начнется. Зато был подписан контракт на модернизацию объемом €118 млн c компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Новая модель со старым именем

2A7V (V означает verbessert, то есть «улучшенный») получил свое обозначение в честь немецкого танка A7V времен Первой мировой. Хотя первыми танки на полях сражений применили британцы, немецкая бронетанковая школа в межвоенный период развивалась активнее, а ее достижения на ниве технических и тактических новаций трудно было не заметить на полях сражений первой половины Второй мировой войны.

Нынешняя модель с этим именем получит целый ряд усовершенствований. Во-первых, это новая 120-мм гладкоствольная пушка L55A1, которую компания Rheinmetall создает с 2004 года. Орудие имеет повышенный ресурс и рассчитано на большее допустимое давление в канале ствола. Под нее разрабатывается и перспективный бронебойный подкалиберный снаряд с увеличенным пороховым зарядом и новым вольфрамовым сердечником — его эффективность оценочно будет на 20% выше, чем у имеющихся снарядов.

Леопард_3 Рабочее место командира танка Leopard 2A7 Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Далее A7V получит усовершенствованные бортовые информационно-управляющие системы, включая комплекс программирования подрыва фугасных снарядов, модернизированные прицелы для командира и наводчика с новыми тепловизорами, измененную систему внутриэкипажной связи. Машина будет оснащена многоспектральным маскировочным покрытием, также изменится противоминная защита танка.

Прочие основные характеристики, включая броневую защиту, останется на уровне 2A7. Это означает, например, что боевые возможности машины качественно не улучшатся.

Так, танк как не имел комплекса управляемого вооружения, так и не имеет его. Напомним, что первые комплексы с ТУР (танковыми управляемыми ракетами), запускаемыми из гладкоствольных пушек — пусковых установок, получили еще советские Т-64Б (комплекс «Кобра») в 1975 году. Сейчас в России на вооружении стоит следующее поколение комплексов управляемого вооружения.

Дорога в будущее

Leopard 2 — это добротная боевая машина, хотя ее репутацию изрядно подпортила турецкая операция в северной Сирии. Там курды и исламисты неоднократно добивались успеха в поражении этих танков даже не самыми современными противотанковыми комплексами.

Однако принципиально изменить характеристики машины невозможно, для этого необходим переход к техническим требованиям следующего поколения: принципиально новым системам управления (включая комплексы радиолокационной разведки и обнаружения средств поражения), размещению экипажа в бронекапсуле, а вооружения — в необитаемой башне, и также с установкой интегрированных комплексов активной защиты.

Леопард_4 Танки Т-14 «Армата» на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Всё это реализовано в перспективном российском танке Т-14, выполненном на универсальной тяжелой гусеничной платформе «Армата». Европе такой путь еще только предстоит.

Для создания европейского танка нового поколения летом 2015 года было объявлено о формировании международного консорциума на базе компаний Krauss-Maffei Wegmann (ФРГ) и Nexter (Франция). Разработка проекта боевой машины, получившей обозначение MGCS (Main Ground Combat System), стартует в третьем этапе совместной программы — с 2025 года.

На первых двух планируется коренная модернизация имеющихся основных боевых танков. В 2030 году консорциум должен выкатить первые машины для военных.