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СМИ рассказали о возрождении немецкого танка для сдерживания России

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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НАТО намерена сдерживать Россию при помощи новейшей версии танка «Леопард 2» в модификации А7V. Его предок, которого называли монстром, принимал участие в Первой и Второй мировых войнах.

После падения железного занавеса Берлин считал боевые машины пережитком противостояния с СССР, однако, учитывая нынешние отношений с Москвой, эта техника получила новую жизнь и приобрела былое значение, пишет Die Welt.

Издание напоминает, что в первые годы Второй мировой войны «Леопарды» позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания и «считались самым опасным оружием вермахта».

«Леопард 2» А7 представляет собой мощную компьютеризированную машину, которой можно управлять джойстиком. Сегодня эта техника стоит на вооружении в Прибалтике для «устрашения России», отмечает немецкое СМИ.

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