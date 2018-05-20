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Индия создает беспилотные танки и боевых роботов

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Фото: REUTERS/Danish Ismail
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Работы по созданию беспилотных самолетов, танков и боевых роботов начала Индия. Власти страны решили ввести системы искусственного интеллекта в ВМС, ВВС и сухопутных войсках.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по оборонному производству минобороны Индии Аджая Кумара. 

«Это подготовка Индии к войне следующего поколения. За искусственным интеллектом будущее. Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет всё более и более технологичная, всё более и более автоматизированная и роботизированная», — сказал он.

В мае американский эксперт назвал российские роботы-танки «революционным оружием». 

Немногим ранее СМИ сообщили о новой разработке турецких военных. Они создали подводного дрона, который, маскируясь под морского ската, способен приблизиться к кораблям противника и уничтожить их.

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