СМИ: Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО

Вооруженные силы Германии испытывают нехватку танков для участия в спецоперациях НАТО, подразумевающие создание спецгруппы сил быстрого реагирования. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на секретный документ министерства обороны ФРГ.

По данным издания, в распоряжении 9-й танковой бригады в Мюнстере, которая будет задействована НАТО, имеется лишь девять боеспособных танков Leopard-2 из 44 необходимых и три из 14 боевых машин пехоты Marder. Отмечается, что причиной тому явилась нехватка запчастей и высокие затраты на техобслуживание. Помимо прочего, бундесвер не обеспечен необходимым количеством приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов.

По информации газеты, наблюдается серьезное снижение боеготовности истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53. В связи с этим ВВС Германии не в состоянии выполнить свои обязательства перед НАТО, передает телеканал RT.

Как сообщал портал iz.ru, в ближайшее время на территории Германии НАТО планирует построить новый центр планирования, логистики и командования. Он расположится вблизи Кёльна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).