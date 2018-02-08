Новый командный центр НАТО построят на территории ФРГ

Новый центр планирования, логистики и командования планирует построить НАТО на территории Германии. С соответствующим предложением выступила немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, ее поддержали другие участники военного альянса.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, строительство будет проходить в регионе Кёльна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Именно там располагается в настоящее время штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера.

Сообщается, что еще один новый командный центр НАТО построят в США.

Минувшим летом сообщалось, что ФРГ и Франция работают над достижением автономии ЕС в области обороны.