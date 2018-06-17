Во Франции представили новый европейский средний танк

На выставке Eurosatory 2018 во Франции презентован новейший европейский танк ASCOD MMBT (Medium Main Battle Tank), разработкой которого занималась компания General Dynamics European Land Systems (GDELS).

По словам представителя компании Мануэля Серрано, танк будет интересен покупателем с Дальнего Востока, так как небольшой вес машины — 42 т — делает ее более пригодной для условий Азии, чем обычные танки весом не менее 60 т.

«Нас спросили о легком танке — это действительно нужда рынка, и поэтому мы разработали эту машину», –– сказал он.

MMBT сравнительно небольших размеров, вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и одним дистанционно управляемым калибра 12,7-мм. На танке установлена современная башня HITFACT, тепловизор и лазерный дальномер.

Основная пушка интегрирована с современной системой управления огнем. Это позволяет MMBT поражать цели и днем, и ночью при любых метеоусловиях.

Среди главных качеств танка Серрано отметил мобильность, которая позволит обеспечить транспортировку боевой машины военно-транспортными самолетами.

Также по расчетам компании, эксплуатация MMBT будет дешевле, чем эксплуатация обычных тяжелых танков.



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