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Во Франции представили новый европейский средний танк

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Фото: Twitter.com
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На выставке Eurosatory 2018 во Франции презентован новейший европейский танк ASCOD MMBT (Medium Main Battle Tank), разработкой которого занималась компания General Dynamics European Land Systems (GDELS).

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По словам представителя компании Мануэля Серрано, танк будет интересен покупателем с Дальнего Востока, так как небольшой вес машины — 42 т — делает ее более пригодной для условий Азии, чем обычные танки весом не менее 60 т.

«Нас спросили о легком танке — это действительно нужда рынка, и поэтому мы разработали эту машину», –– сказал он.

MMBT сравнительно небольших размеров, вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и одним дистанционно управляемым калибра 12,7-мм. На танке установлена современная башня HITFACT, тепловизор и лазерный дальномер.

Основная пушка интегрирована с современной системой управления огнем. Это позволяет MMBT поражать цели и днем, и ночью при любых метеоусловиях.

Среди главных качеств танка Серрано отметил мобильность, которая позволит обеспечить транспортировку боевой машины военно-транспортными самолетами.

Также по расчетам компании, эксплуатация MMBT будет дешевле, чем эксплуатация обычных тяжелых танков.

15 июня сообщалось, что эксперты оценили характеристики разрабатываемой Россией боевой машины поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» и назвали ее угрозой «самому смертоносному оружию США».

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