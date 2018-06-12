Американские танки Abrams вооружили израильскими системами активной защиты

Американские танки M1A2 Abrams оснастили израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy. Об этом свидетельствуют фото с учений НАТО Saber Strike 2018.

Как отмечает «РИА Новости», Trophy способны защитить боевую машину от противотанковых ракет, создавая вокруг нее защищаемую и контролируемую полусферу, это поможет увеличить выживаемость танка.

Комплекс определяет место угрозы и рассчитывает траекторию полета ракеты, после чего уничтожает ее. При этом система может отразить сразу несколько атак с разных сторон.

Ранее Rafael Trophy применялся на израильском танке Merkava и бронетранспортере Namer. В 2017 году испытания доказали эффективность этих систем на американских Abrams.

В мае американские эксперты назвали российские роботы-танки «революционным оружием». По словам специалистов, Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов «Уран», которые могут кардинально изменить расстановку сил в военных конфликтах будущего.