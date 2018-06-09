«Уралвагонзавод» модернизирует «копейку»

Минобороны завершает испытания модернизированной боевой машины пехоты БМП-1, проект получил шифр «Басурманин». Машину оснастили современной системой наведения, автоматом сопровождения цели и тепловизором. Принятые на вооружение более полувека назад «копейки» (так их называют на армейском сленге) применялись в десятках локальных конфликтов по всему миру. Сейчас БМП-1 устарела, но в военном ведомстве решили дать ей новую жизнь.

В рамках проекта «Басурманин» на полигоне 38-го НИИИ бронетанковой техники (Кубинка Московской области) проходят климатические и электромагнитные испытания БМП-1 с новым боевым блоком. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны России. Поставки в войска модернизированных машин начнутся в 2019 году.

Разработчик проекта «Басурманин» — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Представители предприятия подтвердили, что соответствующие работы ведутся, но от дальнейших комментариев отказались.

Модернизированные БМП-1 сохраняют штатный корпус, силовую установку и ходовую часть. Эти элементы имеют жизненный цикл в 30–40 лет. Система вооружения будет полностью заменена. Машина получит боевой модуль, заимствованный у БТР-82А. Это бронированная башня с пушкой, пулеметом и набором дымовых гранатометов. Основное вооружение — автоматическое скорострельное орудие 2А72 калибра 30 мм. Вспомогательное — пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Новый модуль можно применять против легкобронированной техники и низколетящих целей — вертолетов и беспилотников.

Боевой блок оснащается комбинированным прицелом ТКН-4ГА с тепловизором. Орудие может использовать артиллерийские снаряды с дистанционным подрывом.

БМП-1 была принята на вооружение в 1966 году. Это первая в СССР боевая бронированная плавающая гусеничная машина, вышедшая в серию. «Копейку» разработали для транспортировки и поддержки мотострелков на поле боя. Ее вооружение позволяло бороться даже с бронетехникой противника. Первоначально на БМП устанавливали 73-миллиметровое противотанковое орудие 2А82 «Гром», 7,62-миллиметровый пулемет и ПТУР «Малютка».

При небольших затратах армия получит эффективную боевую машину, рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Впервые планы модернизировать БМП-1 появились в первой половине 1990-х годов. Тогда предполагалось ставить на нее модули от БМД-2, — сообщил он. — Возможности вооружения БТР-82А достаточны для современного боя. При необходимости можно даже бороться с танками. Однако нужно дополнительно усилить броню — например, установить динамическую защиту.

По словам Алексея Хлопотова, сейчас в армии формируются новые дивизии, поэтому возросла потребность в бронемашинах.

— Соответственно, ведется модернизация различной техники, — продолжил эксперт. — Например, до современного уровня доводятся БМП-2. Кроме того, обновленные машины имеют некоторый экспортный потенциал.

Сегодня на вооружении ВС РФ и Росгвардии используется около 1 тыс. БМП-1, еще 7 тыс. находятся на хранении в Минобороны. Также почти 7 тыс. «копеек» эксплуатируются в зарубежных армиях — в более чем 30 странах.